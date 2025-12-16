Dedi Mulyadi Minta Polisi Bongkar Jaringan di Balik Kasus Alih Fungsi Lahan Teh Pangalengan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku geram dengan kasus alih fungsi lahan teh di kawasan perkebunan di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dia pun meminta aparat penegak hukum tidak berhenti dalam mendalami kasus ini.

Tidak hanya dari sisi pekerjanya saja, tapi juga mengejar aktor utama di balik aksi perusakan lahan teh seluas 14 hektare tersebut.

“Penanganan kasus ini menjadi kewenangan Polda Jawa Barat dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum). Namun harapan saya, penindakan jangan berhenti hanya pada pekerja lapangan. Harus dicari siapa aktor utama yang bertanggung jawab," kata Dedi di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa (16/12/2025).

Menurut Dedi, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif, dengan tetap berpegang pada alat bukti yang dimiliki aparat penegak hukum.

Ia menilai, pengungkapan aktor utama menjadi kunci agar kasus serupa tidak terus berulang di kemudian hari.

“Tentu semua itu bergantung pada alat bukti yang dimiliki aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, upaya pengalihan lahan kebun teh menjadi sayuran kembali terjadi di Kecamatan Pangalengan. Titik perkebunan teh Malabar, Block Pahlawan, menjadi salah satu yang dirusak.

Perusakan itu sempat memancing aksi demonstasi sejumlah pekerja perkebunan teh dan viral di sosial media instagram, beberapa waktu lalu.