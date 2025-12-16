Dukung Pertumbuhan Ekosistem Mobil Listrik, Polytron Buka Showroom Pertama di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik di Indonesia dan bergesernya perilaku konsumen menuju gaya hidup yang lebih modern dan efisien, Polytron memperluas komitmennya di industri kendaraan listrik nasional dengan meresmikan Polytron EV Showroom & Services pertama di Bandung.

Kehadiran showroom ini menjadi showroom Polytron EV keempat di Indonesia sekaligus langkah strategis untuk menjawab kebutuhan konsumen modern di Jawa.

Di hari yang sama, Polytron turut mengumumkan pembukaan showroom di area lain yaitu Jakarta Timur dan Bekasi.

Peresmian ini sekaligus menjadi momentum bagi Polytron untuk memperkenalkan EVA (Emergency Vehicle Assistance), layanan bantuan darurat 24/7 gratis yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pengguna kendaraan listrik Polytron.

Polytron EV Showroom & Services Bandung mengusung konsep 3S (Sales, Service, Sparepart) yang terintegrasi dalam satu lokasi. Konsep ini dirancang untuk memudahkan konsumen dalam seluruh proses kepemilikan kendaraan listrik, mulai dari eksplorasi produk, test drive Polytron G3 & G3+, konsultasi kepemilikan, hingga layanan purna jual yang didukung oleh teknisi tersertifikasi serta ketersediaan suku cadang.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dari total pasar mobil nasional yang mencapai 561.819 unit pada periode yang sama, pangsa Battery Electric Vehicle (BEV) telah menembus 9,8 persen dan diproyeksikan optimistis melampaui 10 persen pada tahun ini.

Bandung, Kota Strategis Potensial bagi Pertumbuhan Kendaraan Listrik

Sebagai salah satu kota dengan populasi produktif yang besar, Bandung menjadi lokasi strategis bagi Polytron untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik.