Lemhannas Ungkap Kondisi Ketahanan Nasional 2025, Ini Catatan Pentingnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI TB Ace Hasan Syadzily menyampaikan ketahanan nasional Indonesia sepanjang 2025 berada dalam kondisi cukup tangguh dengan skor 2,84 dan menunjukkan tren penguatan yang stabil.

Hal ini mencerminkan kemampuan bangsa dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global dan nasional yang semakin kompleks.

Pernyataan tersebut disampaikan TB Ace Hasan Syadzily dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Outlook 2026 Lemhannas RI di Jakarta, Senin (16/12/2025).

Ace mengatakan, stabilitas nasional secara umum tetap terjaga dalam bingkai konsolidasi kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun Indonesia menghadapi tekanan geopolitik global, perubahan iklim, serta bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya banjir dan longsor di Sumatra pada akhir 2025.

Menurutnya, hasil pengukuran Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) menunjukkan gatra politik, ekonomi, dan sumber kekayaan alam berada pada posisi cukup tangguh.

Namun demikian, gatra sosial budaya masih memerlukan perhatian serius karena rentan terhadap disinformasi, polarisasi digital, serta penetrasi nilai-nilai eksternal yang berpotensi menggerus karakter kebangsaan.

“Selain itu, gatra pertahanan dan keamanan juga perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam upaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional,” sambung Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

Sepanjang 2025, Lemhannas RI menjalankan empat tugas utama, yakni pendidikan, pengkajian, pemantapan nilai kebangsaan, serta pengukuran ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional.