Cegah Banjir dan Longsor, 1.000 Bibit Tanaman Hijaukan Perbukitan Cilengkrang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penghijauan kawasan perbukitan di Kota Bandung terus digencarkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana, seperti banjir bandang. Salah satu kawasan yang dihijaukan adalah taman Kehati, Cilengkrang, Kota Bandung.

Di lahan seluas lima hektare ini tumbuh berbagai tanaman baik dengan batang keras, bambu, hingga buah-buahan.

Harapannya, kawasan ini semakin hijau dan bisa meminimalisir tanah longsor atau banjir di pusat kota kawasan Bandung Timur.

Pengelola Taman Kehati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung Syah Maula, mengatakan bahwa penanaman pohon merupaka upaya untuk menjaga kawasan Bandung tetap hijau.

"Ini menjadi langkah kecil yang kita berikan untuk membuat bumi lebih baik. Semoga kita bisa terus menjaga lingkungan," kata Syah Maula dalam kegiatan SEI Hijaukan Bumi, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, penanaman pohon yang dilakukan sekarang memang tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya. Sebab sebuah tanaman bisa memberikan dampak baik ketika sudah besar.

Namun, jika usaha perbaikan ini tidak dilakukan sekarang maka kerusakan lahan bisa semakin parah di kemudian hari.

Hal penting bagi masyarakat sekarang adalah terus menjaga lingkungan termasuk dengan menanam pohon untuk kebaikan di masa depan.