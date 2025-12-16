9 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Diterjang Banjir dan Longsor

JPNN.com

Ilustrasi banjir dan longsor. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melaporkan bahwa bencana longsor dan banjir melanda sembilan kecamatan akibat hujan dengan intensitas tinggi.

Petugas gabungan saat ini tengah melakukan upaya penanggulangan serta penyaluran bantuan kepada warga terdampak.

Manager Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Sukabumi Asep Japar dan unsur terkait lainnya pada Senin (15/12) malam.

“Sejak malam kejadian, kami langsung berkoordinasi dengan pimpinan daerah dan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah penanganan darurat,” kata Daeng, Selasa (16/12).

Dampak di Sejumlah Kecamatan

Di Kecamatan Warungkiara, longsor terjadi di Kampung Lio Cilandak RT 05/01 Desa Sirnajaya dan Kampung Cigadog RT 02/07 Desa Bantarkalong.

Longsor tersebut menutup akses jalan kabupaten, termasuk di sekitar Jembatan Cimandiri Leuwi Lalay.

Selain itu, Jembatan Cikolomeran yang menghubungkan Desa Hegarmanah dan Bantarkalong ambruk, serta jalan desa di Kampung Bojonghaur mengalami ambles.

