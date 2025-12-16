Dedi Mulyadi Siapkan Uang Kompensasi untuk Pengusaha dan Sopir Angkot di Bogor Selama Libur Nataru

jabar.jpnn.com, BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali memberikan kompensasi untuk pemilik angkutan kota, sopir angkot dan cadangan di kawasan Puncak, Bogor yang akan berhenti beroperasi sementara selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Dedi Mulyadi mengatakan, pemberian kompensesasi menyasar angkot yang melayani rute menuju dan dari kawasan Puncak, baik di wilayah Kabupaten Bogor maupun Cianjur.

Berkaca pada saat mudik lebaran 2025, kebijakan ini diterapkan guna memperlancar arus lalu lintas di kawasan Puncak yang sangat padat terutama saat liburan panjang.

“Kebijakan ini (kompensasi angkot Nataru 2026) akan diberlakukan kembali,” kata Dedi Mulyadi, dikutip Selasa (16/12/2025).

Pada kebijakan sebelumnya, program kompensasi ini diberikan kepada 1.322 sopir angkot di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Menurut Dedi, uang sebesar Rp200 ribu sangat berarti bagi keluarga sopir angkot. Dengan asumsi kebutuhan makan Rp50 ribu per hari, uang tersebut dapat mencukupi kebutuhan makan selama empat hari.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat, Diding Abidin menambahkan pemberian kompensasi dilakukan sebagai bentuk pengganti pendapatan sopir angkot yang diminta berhenti beroperasi selama periode tertentu.

"Yaitu kepada angkot-angkot yang menuju dan dari Puncak. Jadi kami memberikan kompensasi kepada supir angkot, baik di Kabupaten Bogor maupun Cianjur," katanya.