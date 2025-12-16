Tiga Tahun Berturut-Turut, Bio Farma Raih Predikat Informatif Anugerah KIP 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Bio Farma (Persero) meraih predikat Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI). Capaian ini berhasil diraih Bio Farma selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan diserahkan oleh Komisioner KIP RI, Samrotunnajah Ismail, dan diterima secara langsung oleh Direktur Produksi dan Supply Chain PT Bio Farma (Persero), Sri Harsi Teteki.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro dalam sambutannya menegaskan, keterbukaan informasi publik tidak semata menjadi kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis bagi badan publik dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas.

“Keterbukaan informasi seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum. Jika dijalankan dengan komitmen, keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan membuka peluang investasi,” ujar Donny dalam keterangan tertulis Bio Farma yang diterima JPNN.com, dikutip Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP RI, Rospita Vici Paulyn, menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang terukur sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.

“Keterbukaan informasi yang terukur bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menghargai hak publik untuk mengetahui. Ini akan mendorong pemerintahan yang transparan dan masyarakat yang semakin kritis,” ujar Rospita.

Direktur Produksi dan Supply Chain Bio Farma Sri Harsi Teteki menyampaikan, bahwa pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi seluruh insan Bio Farma dalam mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen bersama dalam menghadirkan layanan informasi publik yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Bio Farma akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Sri Harsi Teteki.