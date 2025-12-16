JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini PA Bandung Panggil Atalia dan Ridwan Kamil Terkait Gugatan Cerai

PA Bandung Panggil Atalia dan Ridwan Kamil Terkait Gugatan Cerai

Selasa, 16 Desember 2025 – 14:45 WIB
PA Bandung Panggil Atalia dan Ridwan Kamil Terkait Gugatan Cerai - JPNN.com Jabar
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang didampingi istri, Atalia Praratya Kamil. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengadilan Agama (PA) Bandung telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Atalia Praratya dan Ridwan Kamil terkait gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia. 

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal penanganan perkara. 

Humas Pengadilan Agama Bandung Ikhwan Sofyan mengatakan, perkara perceraian itu teregister dengan Nomor 6572/Pdt.G/2025/PA.Bdg.

Baca Juga:

Surat pemanggilan telah dikirimkan kepada penggugat dan tergugat, sementara jadwal persidangan menunggu penetapan majelis hakim. 

"Untuk pemanggilan sudah dilakukan, tetapi untuk sidangnya itu kewenangan majelis hakim, kalau persidangan ada yang terbuka ada yang tertutup," kata Ikhwan, dalam konferensi pers di PA Bandung, Selasa (16/12).

Ikhwan menerangkan, secara umum proses penanganan gugatan cerai di Pengadilan Agama diawali dengan pemanggilan para pihak yang berperkara. Itu untuk melakukan pengecekan identitas penggugat maupun tergugat.

Baca Juga:

"Para pihak itu setelah cek identitas maka mengupayakan untuk acara mediasi dulu kemudian setelah mediasi baru pemeriksaan selanjutnya pembacaan jawaban, replik kesimpulan, pembuktian kesimpulan baru pembacaan putusan," jelas dia.

Ikhwan menambahkan, penggugat dan tergugat bisa hadir langsung sebagai prinsipal atau diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun begitu, kehadiran prinsipal tetap diharapkan terutama saat proses mediasi.

PA Bandung telah mengirim surat pemanggilan kepada Atalia dan Ridwan Kamil terkait gugatan cerai.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Ridwan Kamil perceraian atalia praratya gugatan cerai pengadilan agama bandung ridwan kamil cerai

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU