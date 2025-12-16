JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 14:30 WIB
Ini Jadwal Sidang Perdana Perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil - JPNN.com Jabar
Anggota DPR RI Atalia Praratya saat ditemui di Kota Bandung, Senin (21/4/2025). Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota DPR RI Atalia Praratya dijadwalkan hadir dalam sidang perdana gugatan cerai terhadap suaminya Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, pada Rabu (17/12/2025).

Kuasa hukum Atalia tengah memastikan jadwal dinas dari perempuan yang kerap disapa Bu Cinta itu.

Debi Agusfriansa sebagai kuasa hukum Atalia Praratya mengatakan, kliennya telah menunjuknya sebagai kuasa hukum dalam perkara gugatan cerai di PA Bandung. Kliennya menghormati proses hukum dan persidangan yang akan digelar besok.

"Untuk sementara ini, terkait kehadiran ibu Atalia besok masih teragendakan untuk hadir. Akan tetapi kami masih menunggu juga jadwal kedinasan beliau," kata Debi saat dikonfirmasi, Selasa (16/12).

Sementara itu, Humas Pengadilan Agama Bandung Ikhwan Sofyan mengatakan berdasarkan hukum acara persidangan, majelis hakim yang ditunjuk bakal memanggil para pihak menyangkut waktu pelaksanaan sidang. Tahapan selanjutnya dilakukan pengecekan identitas dan kuasa hukum.

Setelah semuanya beres, ia mengatakan sidang dilanjutkan dengan mediasi terlebih dahulu. Termasuk yang menentukan sidang terbuka atau tertutup yaitu majelis hakim.

"Seluruh perkara dengan kode G (gugatan) itu harus mediasi dulu kemudian setelah mediasi baru pemeriksaan selanjutnya ya pembacaan gugatan kemudian jawaban replik kesimpulan pembuktian kesimpulan baru pembacaan putusan," ucap Ikhwan.

Ia mengatakan selama proses mediasi para pihak prinsipal yang langsung hadir. Akan tetapi bisa juga diwakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk.

Sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil dijadwalkan digelar hari Rabu. Kehadiran Atalia masih menunggu agenda kedinasan.
