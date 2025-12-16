Margocity Hadirkan Sesame Street Holiday Sparkle, Meriahkan Libur Natal dan Tahun Baru 2026

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 14:30 WIB
Potret kemeriahan di pusat perbelanjaan Margocity. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pusat perbelanjaan Margocity menghadirkan rangkaian hiburan dan program belanja menarik bertajuk “Margocity Sesame Street Holiday Sparkle”.

Beragam acara disiapkan untuk memberikan pengalaman liburan yang berkesan bagi seluruh keluarga.

Salah satu daya tarik utama adalah music show dan meet and greet Sesame Street yang menghadirkan karakter ikonik seperti Elmo, Cookie Monster, serta tokoh legendaris lainnya.

Baca Juga:

Kehadiran Sesame Street ini menjadi yang pertama kalinya digelar di Kota Depok.

Pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan musikal yang menampilkan Elmo, Cookie Monster, Ernie, Bert, Grover, Abby Cadabby, Big Bird, dan karakter Sesame Street lainnya, sekaligus mengikuti sesi meet and greet eksklusif yang dirancang untuk menciptakan kenangan liburan tak terlupakan.

Rangkaian acara Sesame Street Holiday Sparkle berlangsung mulai 14 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, dan hanya digelar pada akhir pekan, yakni pada 14, 20, 21, 25, 26, 27, dan 28 Desember 2025, serta 1, 3, dan 4 Januari 2026.

Baca Juga:

Dalam sehari, pertunjukan berlangsung dua kali, masing-masing pada pukul 16.00 WIB dan 18.30 WIB.

Selain hiburan, Margocity juga menghadirkan program belanja akhir tahun bertajuk Margocity Shopping Rush Voucher Party yang akan digelar pada 20 Desember 2025, mulai pukul 12.00 WIB hingga 22.00 WIB.

