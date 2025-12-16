Pemkot Depok Temukan Kenaikan Harga Pangan di Pasar Sukatani Menjelang Nataru

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi mendadak (sidak) bahan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pasar Sukatani, Kecamatan Tapos.

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, serta perwakilan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bogor.

Chandra Rahmansyah mengungkapkan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan.

Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain cabai, minyak goreng kemasan, daging ayam, telur ayam, susu kental manis, ikan teri, ikan segar, serta kacang merah.

“Rata-rata kenaikan berada di kisaran 5 hingga 10 persen, namun kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah,” ujar Chandra.

Ia menambahkan, berdasarkan keterangan para pedagang, harga cabai rawit merah bahkan mengalami lonjakan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Kalau berdasarkan informasi dari pedagang, kenaikannya bisa hampir mencapai 100 persen dibandingkan bulan lalu. Kenaikan cukup tinggi juga terjadi pada kacang tanah,” katanya.