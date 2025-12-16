JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkot Depok Perketat Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis Mulai Tahun Depan

Pemkot Depok Perketat Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis Mulai Tahun Depan

Selasa, 16 Desember 2025 – 10:30 WIB
Pemkot Depok Perketat Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis Mulai Tahun Depan - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri saat meninjau pelaksanaan pembelajaran di salah satu sekolah di Kota Depok. Foto : Source for Jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas dan kuantitas sekolah yang tergabung dalam Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).

Evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan bahwa mulai tahun depan Pemkot Depok akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, di antaranya pembatasan jumlah sekolah yang dapat mengikuti program RSSG serta penetapan kriteria peserta didik dari keluarga prasejahtera.

Baca Juga:

“Program ini akan kami batasi. Tidak semua sekolah dapat digratiskan. Prioritas akan diberikan kepada sekolah yang telah menjalin kerja sama dengan Pemkot Depok, terutama yang berada di wilayah kelurahan atau kecamatan dengan keterbatasan sekolah negeri,” ujar Supian Suri.

Ia menjelaskan, pembatasan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tetap terjaga.

Selain itu, Pemkot Depok juga menggandeng akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) guna melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Baca Juga:

“Kami ingin kualitas sekolah RSSG setara dengan sekolah negeri. Oleh karena itu, pendampingan akan terus dilakukan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala,” katanya.

Ke depan, Pemkot Depok juga berencana membangun sistem penerimaan peserta didik RSSG yang terintegrasi.

Wali Kota Depok, Supian Suri menyebut tahun depan pemkot Depok akan batasi sekolah yang bisa tergabung dalam program RSSG
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok Rintisan Sekolah Swasta Gratis RSSG kota depok Program RSSG Depok wali kota depok supian suri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU