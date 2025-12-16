Menjelang Libur Nataru, PLN Resmikan SPKLU Center di UP3 Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center UP3 Bandung.

SPKLU Center UP3 yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No 436, Kota Bandung ini merupakan SPKLU Center ke-6 yang dibangun oleh PLN Jawa Barat.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo mengatakan, pihaknya akan terus menyediakan SPKLU Center di sejumlah titik Jawa Barat.

Baca Juga: Indomobil Perkenalkan Motor Listrik Sprinto ke Pasar Bandung

Hal ini dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna kendaraan listrik yang hendak berpergian di momen nataru.

SPKLU Center pertama berada di Bogor, kemudian di Jalan Surapati Bandung, di Rest Area KM 228A Cirebon, di Kantor UP3 Cirebon, dan di Rest Area 229B Cirebon.

"Jadi di UP3 Bandung ini merupakan SPKLU Center keenam yang kami bangun. Dalam waktu dekat, akan diresmikan SPKLU Center ketujuh di UP3 Bekasi," kata Sugeng saat ditemui di Kantor PLN UP3 Bandung, Selasa (16/12/2025).

Baca Juga: Supian Suri Pastikan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis di Depok Berjalan Lancar

Ditambahkan Sugeng, Kota Bandung dan Cirebon memang jadi perhatian PLN untuk penyediaan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik.

Hal ini tak lepas dari posisi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, dan Cirebon sebagai daerah perlintasan jalur mudik dan balik pada setiap momen liburan, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).