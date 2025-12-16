Lengkap! Harga Emas dan Perak Hari Ini, Selasa 16 Desember 2025

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang dipasarkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 16 Desember 2025, tercatat stabil dengan variasi harga berdasarkan berat dan jenis produk.

Emas batangan reguler, edisi khusus, hingga perak murni dan perak heritage menjadi pilihan investasi logam mulia bagi masyarakat.

Berdasarkan data dari laman logammulia.com, emas batangan reguler ukuran 0,5 gram dibanderol dengan harga dasar Rp1.282.000, atau Rp1.285.205 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan 1 gram dijual dengan harga Rp2.464.000, atau Rp2.470.160 setelah pajak.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas batangan 10 gram dipasarkan seharga Rp24.135.000 atau Rp24.195.338 setelah pajak.

Adapun emas batangan 100 gram dijual dengan harga dasar Rp240.612.000, dan menjadi Rp241.213.530 setelah pajak.

Emas batangan ukuran 1.000 gram tercatat sebagai yang termahal dengan harga Rp2.404.600.000, atau Rp2.410.611.500 setelah pajak.

Selain emas reguler, Antam juga menawarkan sejumlah emas batangan edisi khusus.