Sawah Jadi Sumber Energi, Ekonomi Petani Sejahtera

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pencarian serta pengoptimalan sumber energi terbarukan terus berkembang di Indonesia.

Salah satu inisiatif yang menarik perhatian adalah Bobibos, bahan bakar alternatif berbasis jerami.

Jerami yang selama ini kerap dianggap limbah pascapanen dan bahkan dibakar di sawah, ditawarkan sebagai sumber energi baru.

Baca Juga: Indomobil Perkenalkan Motor Listrik Sprinto ke Pasar Bandung

Inisiator Gree Merah Putih Fauzan Rachmansyah, mengatakan upaya dan usaha masyarakat Indonesia dalam menciptakan energi terbarukan merupakan usaha yang bagus. Salah satunya inovasi Bobibos.

“Jerami bisa menjadi energi terbarukan itu memberikan dampak yang sangat positif,” kata Fauzan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (15/12/2025).

“Masyarakat akan berbondong-bondong menanam padi, padinya jadi beras dan dijual dan jeraminya yang selama ini para petani bingung mau diapakan bisa menjadi sesuatu nilai tinggi,” sambung Fauzan.

Baca Juga: Supian Suri Pastikan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis di Depok Berjalan Lancar

Namun, lanjut Fauzan, ada juga petani yang memanfaarkan jerami untuk pakan sapi.

Jadi, jika dikelola dengan benar, pendekatan ini berpotensi mengurangi pencemaran udara, menambah nilai ekonomi limbah pertanian, serta membuka lapangan kerja di desa.