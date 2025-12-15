Pabrik Mobil Asal Vietnam VinFast Resmi Beroperasi di Subang

jabar.jpnn.com, SUBANG - VinFast telah meresmikan fasilitas produksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Subang, Jawa Barat Senin (15/12/2025).

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam strategi VinFast untuk memperluas jaringan manufaktur global sekaligus menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Kehadiran pabrik ini diharapkan dapat memperkuat daya saing VinFast di pasar domestik, mempercepat program lokalisasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan industri EV nasional.

‎Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 170 hektare tersebut menjadi fasilitas produksi pertama VinFast di Asia Tenggara dan yang kedua di luar Vietnam.

‎Dengan beroperasinya pabrik di Subang, VinFast kini memiliki empat fasilitas manufaktur aktif secara global.

‎CEO VinFast Asia, Pham Sanh Chau mengatakan, pembangunan pabrik ini sebagai wujud komitmen nyata perusahaan terhadap pengembangan industri hijau.

‎"Tujuh belas bulan lalu kami memulai pembangunan pabrik ini dengan satu misi yang jelas, membangun ekosistem hijau yang komprehensif," ujar Chau.

Menurutnya, kehadiran pabrik Subang mencerminkan semangat VinFast dalam mewujudkan janji dengan eksekusi cepat dan terukur sebagai perusahaan otomotif global.