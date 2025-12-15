JPNN.com

Senin, 15 Desember 2025 – 19:20 WIB
Bidik Pasar Jawa Barat, Gree Indonesia Buka Kantor Cabang Baru di Bandung - JPNN.com Jabar
PT Gree Electric Appliances Indonesia meresmikan kantor cabang terbarunya di Kota Bandung, terletak di Ruko Paskal Hypersquare Blok B-21, Jl. Pasir Kaliki No. 25–27. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Gree Electric Appliances Indonesia terus memperluas jangkauan bisnisnya dengan meresmikan kantor cabang baru di Bandung, Jawa Barat.

Peresmian berlangsung pada Sabtu (13/12/2025), berlokasi di Ruko Paskal Hypersquare Blok B-21, Jl. Pasir Kaliki No. 25–27, Kota Bandung.

Sales Director Gree Indonesia Irwan Saputra, mengatakan bahwa pembukaan cabang Bandung merupakan bagian dari strategi ekspansi nasional Gree untuk semakin dekat dengan konsumen dan menghadirkan layanan berkualitas tinggi di wilayah potensial.
 
“Dengan pertumbuhan sektor industri, komersial, dan residensial yang terus berkembang di Bandung, kami melihat kota ini sebagai lokasi strategis untuk memperluas jangkauan layanan Gree dan meningkatkan kedekatan kami dengan konsumen," kata Irwan dalam keterangannya, Senin (15/12).

Irwan menegaskan bahwa Gree, sebagai brand global asal Tiongkok, kini telah hadir di berbagai negara dan mencatat penjualan lebih dari 600 ribu unit per tahun di Indonesia.

Hal ini sebuah pencapaian yang memperkuat posisi Gree sebagai pemimpin industri AC di tanah air.

Kantor cabang baru ini dirancang dengan konsep fungsional yang menggabungkan showroom interaktif dengan area operasional.

Pengunjung dapat melihat rangkaian produk Gree secara lengkap mulai dari AC residential, light commercial, commercial, hingga home appliances yang ditampilkan untuk memberikan pengalaman langsung bagi konsumen dan mitra bisnis.

Fasilitas ini juga dilengkapi dengan ruang kerja serta pusat layanan yang mencakup area servis dan konsultasi teknis.

Gree Indonesia meresmikan kantor cabang baru di Bandung untuk memperluas ekspansi nasional dan menghadirkan layanan serta produk AC premium berbasis AI.
