Indomobil Perkenalkan Motor Listrik Sprinto ke Pasar Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) terus memperluas penetrasi kendaraan listrik dengan menggelar peluncuran roadshow motor listrik Indomobil eMotor (IM) Sprinto di Bandung.

Peluncurannya di Bandung ini menjadi bagian dari rangkaian pengenalan Sprinto ke pasar nasional.

Sebelumnya, motor listrik tersebut telah diperkenalkan ke publik pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar pada 22 November lalu. Bandung dipilih sebagai salah satu kota strategis karena dinilai memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan kendaraan listrik, khususnya di segmen perkotaan.

Sprinto menjadi produk terbaru IEI yang menyasar pengguna urban dengan kebutuhan mobilitas praktis dan efisien.

Motor listrik ini mengusung desain sporty dengan sentuhan futuristik, ditujukan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan tanpa mengesampingkan gaya dan performa.

CEO PT Indomobil Emotor Internasional Pius Wirawan mengatakan, kehadiran Sprinto merupakan langkah lanjutan perusahaan dalam memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik tidak hanya soal efisiensi energi, tetapi juga pengalaman berkendara yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan mobilitas masa kini.

"Peluncuran Indomobil eMoor Sprinto adalah langkah besar kami dalam memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik yang berkualitas. Kami ingin menghadirkan pengalaman berkendara yang bukan hanya ekonomis dan ramah lingkungan, tetapi juga stylish dan menyenangkan," kata Pius dalam konferensi pers di Bandung, Senin (15/12/2025).