Supian Suri Pastikan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis di Depok Berjalan Lancar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, memastikan pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) berjalan dengan baik selama semester pertama atau enam bulan sejak diluncurkan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, kata dia, terus berkomitmen menjaga kelancaran program tersebut sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

“Kami memastikan program RSSG berjalan dengan baik,” ujar Supian Suri, belum lama ini.

Baca Juga: Stadion Merpati Bakal Jadi Saksi Penyerahan SK 7 Ribu PPPK Paruh Waktu Depok

Supian menjelaskan, Pemkot Depok telah menunaikan kewajiban pembayaran biaya pendidikan bagi peserta RSSG melalui mekanisme Memorandum of Understanding (MoU) dengan sekolah-sekolah yang tergabung dalam program tersebut.

“Pemkot Depok melalui MoU dengan sekolah yang tergabung dalam RSSG telah melaksanakan kewajiban pembayaran SPP bagi siswa peserta program tersebut,” katanya.

Selain pembayaran SPP, Pemkot Depok juga telah merealisasikan pembayaran biaya buku dan Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi peserta RSSG.

Baca Juga: 2 Mata Elang Pengeroyok Pengendara di Jalan Juanda Depok Diringkus Polisi

Kebijakan tersebut merupakan pengembangan dari skema awal program yang sebelumnya hanya mencakup bantuan biaya SPP.

“Pada awal pelaksanaan, bantuan hanya mencakup pembayaran SPP. Alhamdulillah, saat ini biaya buku dan LKS juga dapat dibayarkan. Ini menjadi ikhtiar tambahan kami dalam mendukung dunia pendidikan,” tuturnya.