Supian Suri Pastikan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis di Depok Berjalan Lancar
jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, memastikan pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) berjalan dengan baik selama semester pertama atau enam bulan sejak diluncurkan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, kata dia, terus berkomitmen menjaga kelancaran program tersebut sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
“Kami memastikan program RSSG berjalan dengan baik,” ujar Supian Suri, belum lama ini.
Supian menjelaskan, Pemkot Depok telah menunaikan kewajiban pembayaran biaya pendidikan bagi peserta RSSG melalui mekanisme Memorandum of Understanding (MoU) dengan sekolah-sekolah yang tergabung dalam program tersebut.
“Pemkot Depok melalui MoU dengan sekolah yang tergabung dalam RSSG telah melaksanakan kewajiban pembayaran SPP bagi siswa peserta program tersebut,” katanya.
Selain pembayaran SPP, Pemkot Depok juga telah merealisasikan pembayaran biaya buku dan Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi peserta RSSG.
Kebijakan tersebut merupakan pengembangan dari skema awal program yang sebelumnya hanya mencakup bantuan biaya SPP.
“Pada awal pelaksanaan, bantuan hanya mencakup pembayaran SPP. Alhamdulillah, saat ini biaya buku dan LKS juga dapat dibayarkan. Ini menjadi ikhtiar tambahan kami dalam mendukung dunia pendidikan,” tuturnya.
Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) pada semester pertama berjalan dengan lancar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News