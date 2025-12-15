Cegah Banjir dan Longsor Pemkab Bekasi Pasang Tanggul Beton di Kali Cikadu

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memasang tanggul bantaran Kali Cikadu di wilayah RT 003/014 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sebagai langkah mitigasi untuk mencegah banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan pemasangan tanggul dilakukan menggunakan panel beton sepanjang 211 meter dengan sistem instalasi Schema Precast System (SPS).

“Pemasangan tanggul ini menggunakan panel beton sepanjang 211 meter dengan instalasi SPS. Metode ini dirancang agar tanggul kuat namun tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi tanah,” kata Henri di Cikarang, Senin (15/12).

Menurut Henri, penggunaan panel beton pracetak tersebut dinilai lebih efisien karena waktu pemasangannya lebih cepat dibandingkan dengan tanggul konvensional.

Selain itu, proyek ini difokuskan pada optimalisasi fungsi aliran air guna meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman banjir dan longsor.

Meski demikian, Henri menegaskan bahwa penanganan banjir idealnya dilakukan secara menyeluruh, termasuk di wilayah hilir aliran sungai.

“Mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk di hilir, karena air tetap bermuara ke Kali Cikarang,” ujarnya.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang turut mendukung langkah mitigasi tersebut dan berharap proyek normalisasi Kali Cikadu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar.