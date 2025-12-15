Prabowo Instruksikan Menteri Pastikan Air Bersih dan Toilet Portabel untuk Pengungsi Bencana Sumatra

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra terpenuhi, khususnya ketersediaan air bersih dan toilet portabel.

Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (14/12).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa Presiden meminta penambahan secara maksimal sarana dan prasarana pendukung bagi para pengungsi di lokasi terdampak paling parah.

“Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” ujar Seskab Teddy.

Presiden Prabowo secara khusus menugaskan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, untuk memastikan seluruh pengungsi mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana agar tidak berlarut-larut tinggal di tenda pengungsian.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy.

Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo turut membahas kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun, termasuk stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok.