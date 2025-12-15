Stadion Merpati Bakal Jadi Saksi Penyerahan SK 7 Ribu PPPK Paruh Waktu Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sekitar 7 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kota Depok dijadwalkan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan secara simbolis dari Wali Kota Depok, Supian Suri, pada Jumat (19/12) mendatang.

Penyerahan SK simbolis tersebut akan dilaksanakan di Stadion Merpati Kota Depok.

Kegiatan ini menandai pengangkatan resmi ribuan PPPK Paruh Waktu yang akan bertugas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto, mengatakan seluruh persiapan teknis untuk pelaksanaan acara telah diselesaikan sesuai arahan Wali Kota Depok.

“Persiapan sudah rampung, sesuai arahan Pak Wali Kota,” ujar Rahman.

Ia menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini merupakan momentum penting bagi para pegawai untuk meneguhkan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemkot Depok.

Rahman berharap seluruh PPPK Paruh Waktu yang menerima SK dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi.