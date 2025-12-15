Harga Logam Mulia dan Perak Hari Ini, 15 Desember 2025: Emas Batangan 1 Gram Tembus Rp2,47 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali diperbarui pada Senin, 15 Desember 2025.

Berdasarkan daftar harga dari laman logammulia.com, emas batangan berbagai ukuran tercatat masih berada pada level tinggi, seiring dengan dinamika pasar global dan permintaan logam mulia yang stabil.

Untuk emas batangan reguler, harga emas ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp2.464.000. Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen, harga yang harus dibayar konsumen menjadi Rp2.470.160.

Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.282.000 atau Rp1.285.205 setelah pajak.

Harga emas batangan ukuran lebih besar juga mengalami penyesuaian. Emas 5 gram dijual dengan harga dasar Rp12.095.000 dan menjadi Rp12.125.238 setelah pajak.

Adapun emas ukuran 10 gram dibanderol Rp24.135.000 atau Rp24.195.338 setelah PPh. Untuk ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, harga emas tercatat sebesar Rp2.404.600.000 dan Rp2.410.611.500 setelah pajak.

Selain emas batangan reguler, Antam juga menawarkan berbagai seri khusus. Emas Batangan Gift Series ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp2.614.000 atau Rp2.620.535 setelah pajak.

Sementara itu, Emas Batangan Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dibanderol Rp12.930.000 atau Rp12.962.325 setelah pajak.