Gegara Hal Ini KAI Tunda Pengoperasian KA Wisata Jaka Lalana Jakarta–Cianjur

jabar.jpnn.com, CIANJUR - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menunda pengoperasian Kereta Api (KA) Wisata Jaka Lalana relasi Jakarta–Cianjur hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Penundaan dilakukan karena KAI masih memfokuskan penanganan bencana alam yang berdampak pada jalur perkeretaapian di wilayah Sumatera.

Humas KAI Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung, Hardoyo, mengatakan penundaan pengoperasian KA Wisata Jaka Lalana telah dikoordinasikan dengan Gubernur Jawa Barat serta sejumlah bupati dan wali kota di wilayah yang dilintasi kereta tersebut.

“KAI bersama Gubernur Jawa Barat sepakat untuk menunda pengoperasian KA Jaka Lalana karena saat ini KAI masih fokus pada penanganan bencana di Sumatera, mengingat terdapat jalur kereta yang terdampak,” ujar Hardoyo.

Ia menjelaskan, KAI memprioritaskan penyelesaian penanganan jalur rel yang terdampak bencana hingga tuntas. Setelah itu, barulah pengoperasian KA Wisata Jaka Lalana akan kembali direncanakan.

Menurut Hardoyo, KA Wisata Jaka Lalana sebelumnya telah menjalani uji coba dengan membawa lima rangkaian hingga Stasiun Cianjur.

Baca Juga: BPBD Cianjur Siagakan Alat Berat dan 360 Sukarelawan di Titik Rawan Bencana Saat Libur Nataru

Lima rangkaian tersebut terdiri atas dua gerbong khusus kereta wisata, dua gerbong kereta eksekutif, dan satu gerbong kereta makan.

Kereta tersebut melintasi 17 stasiun yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Sukabumi, hingga Cianjur. Berdasarkan hasil uji coba, KA Wisata Jaka Lalana dinyatakan layak untuk dioperasikan.