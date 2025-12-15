6.530 Warga di 22 Desa Jadi Korban Banjir Cirebon

jabar.jpnn.com, CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat sebanyak 6.530 warga terdampak banjir yang melanda 22 desa dan kelurahan di wilayah tersebut pada 13–14 Desember 2025.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, Hadi Eko, mengatakan banjir mulai memasuki permukiman warga sekitar pukul 23.00 WIB pada Sabtu (13/12).

“Banjir mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 23.00 WIB,” kata Hadi saat dikonfirmasi di Cirebon, Minggu (14/12).

Ia menjelaskan banjir dipicu hujan berintensitas tinggi dengan durasi cukup lama yang mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon, sehingga menyebabkan sejumlah sungai meluap.

Menurut Hadi, total warga terdampak mencapai 6.530 jiwa dari 1.843 kepala keluarga (KK). Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi tercatat sebanyak 15 orang.

“Banjir terjadi di 22 desa dan kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Ia menyebutkan tinggi muka air di wilayah terdampak bervariasi, mulai dari 10 sentimeter hingga mencapai 100 sentimeter, yang mengakibatkan rumah warga dan sejumlah ruas jalan terendam.

Wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak berada di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, dengan jumlah terdampak lebih dari 4.000 jiwa.