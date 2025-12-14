16 Tim Beradu Ketangkasan di Festival Perahu Naga 2025

JPNN.com

Minggu, 14 Desember 2025 – 15:30 WIB
Potret Festival Perahu Naga. Foto : Diskominfo Depok.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali menyelenggarakan Festival Perahu Naga 2025 di Situ Sawangan.

Kegiatan ini menjadi pelaksanaan kedelapan sejak pertama kali digelar dan merupakan agenda rutin dalam pengembangan olahraga serta pariwisata daerah.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Eko Herwiyanto, mengatakan festival ini merupakan bagian dari upaya memperkenalkan olahraga dayung kepada masyarakat luas sekaligus mempromosikan potensi destinasi wisata unggulan Kota Depok, khususnya kawasan situ.

“Melalui Festival Perahu Naga ini, kami ingin meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga dayung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan atlet agar talenta dayung Kota Depok mampu bersaing dan menjadi yang terbaik di tingkat nasional,” ujar Eko.

Festival Perahu Naga 2025 diikuti oleh 16 tim yang terdiri atas tim dayung Kota Depok serta klub dari tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Seluruh peserta akan berkompetisi pada nomor perlombaan jarak 200 meter.

Menurut Eko, tingginya antusiasme peserta dari luar daerah menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi besar Kota Depok dalam pengembangan sport tourism.

Ia menambahkan, Depok memiliki banyak situ yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan olahraga air dan wisata.

