Timezone Perluas Jaringan di Indonesia dengan Membuka 3 Gerai Baru di Jakarta dan Bandung

Minggu, 14 Desember 2025 – 10:30 WIB
Minggu, 14 Desember 2025 – 10:30 WIB
Potret kemeriahan pembukaan gerai timezone. Foto Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Timezone merupakan pusat hiburan terkemuka di Asia Pasifik, mereka terus memperluas jaringannya di Indonesia dengan membuka tiga lokasi baru di Jakarta dan Bandung pada bulan November dan Desember ini.

Dengan menambah lokasi baru, kini Timezone memiliki total 81 lokasi di seluruh Indonesia.

Semakin mengukuhkan posisinya sebagai destinasi favorit, untuk menghabiskan waktu dan menciptakan momen kebahagiaan bersama.

Timezone Menara Jakarta, Kemayoran merupakan spot seru di pusat gaya hidup baru.

Berlokasi di K Mall at Menara Jakarta Lantai 2, area seluas 740 m2 ini resmi dibuka pada 11 November 2025.

Hadir sebagai bagian dari pusat kreatif dan lifestyle terbaru di Jantung kota, Timezone Menara Jakarta menawarkan 85 permainan seru yang siap menghibur semua kalangan.

Dari permainan populer seperti Mai Mai DX, Asphalt 9 DX, hingga Pump It Up LX.

Timezone Pantai Kita, PIK Riverwalk Island, merupakan gerai Indonesia pertama dengan konsep individual.

Timezone terus memperluas jaringannya di Indonesia dengan menghadirkan tiga gerai baru yang berlokasi di Jakarta dan Bandung
