3 DPD BKPRMI Serahkan Rp 60 Juta untuk Korban Bencana Sumatera

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Jawa Barat menerima penyerahan donasi kemanusiaan sebagai respons terhadap bencana banjir di Sumatra.

Hal tersebut, setelah Ketua DPW, H. Oleh Soleh, menginstruksikan penggalangan dana di seluruh DPD se-Jawa Barat.

?Penerimaan donasi perdana ini, berlangsung di acara Workshop Ekonomi Kreatif LPPEKIN BKPRMI Kota Tasikmalaya, yang berlokasi di Gedung Dakwah Kota Tasikmalaya.

Secara simbolis, Oleh Soleh menerima total Rp 60 juta dari tiga DPD yang menunjukkan aksi cepat tanggap.

Tiga DPD tersebut, yakni DPD BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya, yang menyerahkan donasi terbesar sebesar Rp 25 juta yang diserahkan oleh ketua DPD Kabupaten Tasikmalaya, H. Apipudin

Kemudian, DPD BKPRMI Bekasi yang menyerahkan donasi sebesar Rp 20 juta. Serta, DPD BKPRMI Kota Tasikmalaya menyerahkan donasi sebesar Rp 15 juta, yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD Kota Tasikmalaya, Ustaz Nuki Anwar Sidiq.

?Sebelumnya, Oleh Soleh telah menginstruksikan kepada seluruh DPD BKPRMI se-Jawa Barat, untuk secara serentak melakukan aksi penggalangan dana kepedulian yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh guru, ustaz, ustazah, dan santri di wilayah masing-masing.

Dirinya memberikan apresiasi yang tinggia, atas respon cepat dan semangat kepedulian yang ditunjukkan, terutama kepada DPD yang telah menjadi pelopor dalam penyerahan bantuan ini.