Wakil Ketua DPRD Jabar Minta ASN Tetap Siaga Selama Libur Nataru

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tetap siaga dan mengedepankan tanggung jawab sosial selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem di Jawa Barat yang saat ini memasuki puncak musim hujan.

Iwan menegaskan bahwa meskipun libur dan cuti merupakan hak ASN sesuai ketentuan pemerintah, kondisi cuaca yang tidak menentu meningkatkan risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

“Kami meminta ASN dan pejabat publik menahan diri dari perjalanan yang tidak mendesak, terutama ke wilayah rawan bencana,” kata Iwan di Gedung DPRD Jawa Barat.

Ia juga meminta agar kepala organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penanggulangan bencana seperti BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR, tidak mengambil cuti secara bersamaan.

Menurutnya, jalur komunikasi dan koordinasi harus tetap aktif selama 24 jam.

Selain itu, Iwan mengimbau ASN untuk berperan aktif di lingkungan tempat tinggal masing-masing dengan memantau kondisi sekitar dan membantu penyebaran informasi mitigasi bencana.

Kepada masyarakat umum, ia mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan saat berlibur, terutama di kawasan rawan longsor dan banjir di sejumlah wilayah Jawa Barat.