LEGO Indonesia Hadirkan Pohon Natal Raksasa dari 298 Ribu Bricks, Pertama di Tanah Air

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menyambut musim liburan, LEGO Indonesia meluncurkan kampanye yang mengangkat tema kebersamaan keluarga melalui kegiatan bermain yang kreatif dan bermakna.

Kampanye ini hadir untuk mengajak keluarga hingga sahabat menciptakan momen liburan yang berkualitas, mulai dari bermain bersama di rumah hingga menikmati berbagai aktivitas tematik yang dihadirkan khusus selama periode akhir tahun.

Sebagai bagian dari kampanye ini, LEGO Indonesia menghadirkan LEGO Holiday Experience di 23 Paskal Bandung, sebuah destinasi bermain yang menawarkan pengalaman interaktif bagi seluruh keluarga.

Baca Juga: Malut United Antusias Menanti Perlawanan Persib Bandung

Aktivitas ini menjadi sorotan utama kampanye, menghadirkan berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas dan eksplorasi imajinasi anak.

Di antara rangkaian aktivitas kampanye, LEGO Indonesia menghadirkan pohon natal berukuran asli yang terbuat dari LEGO bricks.

Untuk pertama kalinya ditampilkan di Indonesia, instalasi berskala besar ini menjadi ikon perayaan liburan di akhir tahun.

Pohon natal setinggi 4,5 meter ini dirakit menggunakan 298.530 LEGO bricks melalui proses pembangunan selama 1.608 jam oleh 22 LEGO Model Builers profesional. Instalasi ini juga menjadi salah satu pohon LEGO bricks bertema natal terbesar di Asia.

Liburan akhir tahun merupakan waktu ideal untuk mempererat hubungan keluarga. Berdasarkan LEGO Play Well Report 2024, 98% orang tua Indonesia percaya bahwa bermain dapat memperkuat hubungan keluarga dan berkontribusi pada kebahagiaan secara keseluruhan.