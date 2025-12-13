Menutup 2025, Tour de Kebun Raya Kumpulkan 82 Juta Langkah Hijaukan Bumi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menutup tahun 2025, Permata Bank melalui inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Permata Hati bekerja sama dengan PT Mitra Natura Raya (Kebun Raya) mengadakan Tour de Kebun Raya.

Acara ini bukan sekadar jalan santai, tetapi juga sebuah gerakan kolektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem bumi serta kehidupan flora dan fauna di dalamnya.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M Rusli mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Permata Bank ke-23 yang dimaknai sebagai kontribusi positif bagi lingkungan.

Baca Juga: Prediksi 3 Calon Lawan Persib Bandung di Babak Gugur ACL 2

Melalui kampanye '1 Misi Hijaukan Bumi', Permata Bank mengintegrasikan gaya hidup sehat melalui olahraga jalan atau lari, sekaligus mewujudkan kepedulian terhadap alam.

Setiap 100.000 langkah setara dengan 1 pohon, dan hingga saat ini, Permata Bank telah berhasil mengumpulkan lebih dari 82 juta langkah, yang dikonversi menjadi lebih dari 800 pohon untuk melengkapi target 5.000 pohon di tahun 2025.

Pohon-pohon ini akan ditanam di kawasan konservasi Bukit Tigapuluh, Jambi, melalui program 'Adopt a Tree' bekerja sama dengan WWF-Indonesia.

Upaya ini mendukung pelestarian ekosistem Bukit Tigapuluh sekaligus menjaga koridor habitat gajah Sumatra.

"Kami percaya bahwa setiap langkah dengan niat baik dan tulus akan membawa perubahan yang berarti. Tour de Kebun Raya bukan saja membuat kita sehat, tetapi juga menggerakkan semangat tumbuh bersama dan rasa empati," kata Meliza dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).