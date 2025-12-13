Inovasi Bapenda Hantarkan Pemprov Jabar Raih Penghargaan dari Kemendagri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Inovasi yang dikembangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mengantarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar meraih penghargaan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ajang tahunan ini menjadi bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah yang dinilai mampu menghadirkan terobosan kreatif serta memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.

Pemprov Jabar meraih penghargaan berkat inovasi New Sambara, layanan digital terbaru Bapenda yang dirancang untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan wajib pajak.

New Sambara memberikan lompatan efisiensi signifikan. Jika sebelumnya proses pembayaran PKB bisa mencapai hingga 17 langkah, kini seluruh alur dipangkas menjadi hanya empat langkah. Penyederhanaan ini diiringi penguatan aspek keamanan melalui integrasi teknologi validasi identitas berbasis NIK KTP elektronik, sidik jari, dan face recognition.

Dengan penerapan teknologi tersebut, proses pembayaran PKB dan pengesahan STNK menjadi jauh lebih cepat, praktis, aman, dan minim potensi kesalahan.

"Sistem ini juga telah terintegrasi penuh dengan layanan Samsat sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan dari mana pun," kata Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna, dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Asep menyambut positif penghargaan yang diberikan Kemendagri dan menegaskan bahwa apresiasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak.

“Alhamdulillah, inovasi yang kami kembangkan berbuah penghargaan IGA 2025 dari Kemendagri. Ini adalah kerja bersama antara jajaran Bapenda, dukungan Pemprov Jabar, dan partisipasi masyarakat,” ucapnya.