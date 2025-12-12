HUT Ke-3 Tahun Primaya Hospital Depok Resmikan Layanan Kemoterapi dan Klinik Sabrina

jabar.jpnn.com, DEPOK - Memasuki usia tiga tahun, Primaya Hospital Depok menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada peringatan hari jadinya yang ke-3, rumah sakit tersebut meresmikan dua layanan baru, yaitu Layanan Kemoterapi serta Klinik Sabrina yang berfokus pada kesehatan pernapasan anak.

Dengan mengusung tema “Amazing Journey of Care”, perayaan ini mencerminkan perjalanan penuh inovasi, peningkatan mutu, serta komitmen terhadap pelayanan yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien.

Hadirnya layanan kemoterapi di Primaya Hospital Depok menjadi jawaban atas kebutuhan pasien onkologi yang memerlukan terapi berkelanjutan tanpa harus bepergian jauh.

Fasilitas ini dilengkapi ruangan yang nyaman, pemantauan ketat oleh dokter spesialis, serta protokol keamanan sesuai standar onkologi modern.

Direktur Primaya Hospital Depok, dr. Hanny Merliana, MARS, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan yang semakin lengkap bagi masyarakat Depok dan sekitarnya.

“Tiga tahun adalah perjalanan penuh pembelajaran dan inovasi. Peresmian layanan Kemoterapi dan Klinik Sabrina merupakan bentuk nyata dari upaya kami menghadirkan layanan yang semakin lengkap,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rumah sakit ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, dekat, dan terpercaya.