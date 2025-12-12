JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pakar Kritisi Ramainya Kepala Daerah Terbitkan Surat Edaran

Pakar Kritisi Ramainya Kepala Daerah Terbitkan Surat Edaran

Jumat, 12 Desember 2025 – 20:17 WIB
Pakar Kritisi Ramainya Kepala Daerah Terbitkan Surat Edaran - JPNN.com Jabar
Para narasumber dalam diskusi ekonomi 'Diskusi Menuju Regulasi yang Akuntabel: Mengembalikan Fungsi Surat Edaran dalam Sistem Hukum Nasional' di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Surat Edaran (SE) saat ini sering dibuat oleh kepala daerah tanpa melihat peraturan perundangan yang lebih tinggi, bahkan terkadang bertentangan.

Pakar Hukum dari Unisba Rusli K. Iskandar mengatakan aturan hukum jika dianalogikan adalah sebuah koridor lurus sementara SE ada didalamnya.

"SE tidak bisa dibuat seenaknya menabrak koridor hukum. Itu bisa digugat balik dan dievaluasi oleh Mendagri," kata Rusli dalam diskusi ekonomi bertema 'Diskusi Menuju Regulasi yang Akuntabel : Mengembalikan Fungsi Surat Edaran dalam Sistem Hukum Nasional' di Bandung, Jumat (12/12/2025). 

Baca Juga:

Menurutnya saat ini SE sudah dianggap sebagai aturan yang mengikat publik, padahal sejatinya SE itu berlaku internal atau mengatur urusan khusus kepala daerah yang bersangkutan (yang membuat SE). 

Kondisi ini sudah salah kaprah karena dibuat seperti titah seorang raja yang bebas bertindak atau FREIES ERMESSEN.

"Jika ingin mengikat publik secara penuh harus setingkat Perda saja, ada konsultasi yang dilakukan sebelum dibuat seenak hati. Hukum itu ada etika dan etika itu posisinya diatas hukum," tegasnya. 

Baca Juga:

Mendagri dapat mengenakan sanksi bagi kepala daerah yang mengeluarkan SE dan berakibat mengganggu atau meresahkan masyarakat dan iklim usaha.

"Yang merasa dirugikan dapat menggugat ke Mendagri, uji saja nanti disana nanti akan ada evaluasi. Sudah pernah dilakukan terhadap SE Gubernur Bali terkait larangan menjual air kemasan dibawah 1 liter, Mendagri meminta untuk dievaluasi karena mengganggu sektor usaha di sana," ucapnya. 

Kisruh penertiban Surat Edaran kepala daerah dikritik para pakar karena dianggap menabrak hukum, memicu polemik ODOL, dan mengancam iklim usaha serta industri.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat pengamat ekonomi pengamat transportasi amdk pakar hukum larangan truk odol truk odol surat edaran kepala daerah se larangan odol

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU