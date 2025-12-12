Epson SC-G6030 Resmi Meluncur, Solusi Cetak Pakaian Berkecepatan Tinggi dan Hemat Perawatan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Epson resmi memperkenalkan SureColor SC-G6030, printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama yang dikembangkan khusus untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan pakaian yang terus berkembang.

Dengan kapasitas tinta besar 1,6 liter dan kebutuhan perawatan yang sangat minimal, printer ini ditujukan untuk mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi serta memperluas kemampuan produksi di tengah pergeseran tren dari Direct-to-Garment (DTG) menuju teknologi DTFilm, sebagaimana dicatat oleh IDC pada kuartal II 2024.

Perawatan Minimal untuk Operasional yang Lebih Stabil

SC-G6030 hadir dengan sistem operasional yang dirancang agar bebas repot. Tidak seperti printer konvensional yang memerlukan perawatan harian, printer ini hanya membutuhkan pengocokan ringan tinta putih setiap pagi.

Berbagai proses krusial seperti pengecekan nozzle, penyesuaian umpan kertas, pengaturan dua arah, hingga pengiriman pekerjaan cetak dilakukan secara otomatis dan paralel.

Hal ini memungkinkan satu operator mengelola beberapa unit sekaligus, sehingga menurunkan beban kerja manual dan biaya operasional.

Printer ini juga dibekali wiper berbahan kain dengan sistem umpan otomatis, yang membuat perawatannya lebih ringan dibanding wiper karet pada printer konvensional.

Sistem cap station dan suction cap bekerja secara otomatis menggunakan cairan perawatan untuk menghilangkan tinta kering, mempertahankan daya isap optimal, serta meningkatkan stabilitas produksi.