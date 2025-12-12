Penerbangan Umrah dari Kertajati Dibuka Lagi: Garuda Indonesia Sediakan 334 Kursi

jabar.jpnn.com, MAJALENGKA - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka kembali melakukan penerbangan umrah mulai Januari 2026 mendatang.

Pihaknya, bekerja sama dengan Garuda Indonesia.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya akan mengupayakan BIJB Kertajati sebagai tempat penerbangan ke dalam dan luar negeri salah satunya menjadikan BIJB Kertajati sebagai pusat penerbangan haji dan umrah.

Baca Juga: Sepanjang November 2025 Jawa Barat Diguncang 108 Gempa Bumi

“Pada 4 Januari akan ada pemberangkatan umrah perdana dengan Garuda Indonesia,” ucapnya.

Dia menyebut, dengan kapasitas pesawat 334 kursi, umrah perdana kali ini, jemaah bisa langsung terbang ke Tanah Suci.

Dirinya berharap, program kolaborasi antara BIJB, Garuda, Bank BJB dan travel umrah tersebut bisa diikuti banyak peminat.

“Masih ada kesempatan 250 orang lagi, saya bantu promosikan,” tuturnya.

Komisaris PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB), Dedi Taufik menuturkan, Program Umrah Berkah dari Kertajati akan berlangsung pada 4 Januari 2026 selama 9 hari, menggunakan Garuda Indonesia direct flight.