Bentuk Lulusan Siap Kerja, Program Studi Manajemen dan UCDC Unisba Menggelar Simulasi HR

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung (Unisba) bersinergi dengan Unisba Career Development Center (UCDC) dan Micro Madani Institute (MMI) menyelenggarakan pelatihan intensif bertajuk "Gateway Program: HR Simulation", di Gedung LPPM Unisba, Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan kebutuhan industri.

Sebanyak 41 mahasiswa turut serta dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya didominasi oleh mahasiswa Manajemen, kegiatan ini juga menarik minat mahasiswa dari program studi Psikologi, hingga Ilmu Hukum.

Kehadiran UCDC Unisba sebagai unit pengembangan karir universitas dinilai tepat untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa lintas disiplin ini dalam mempersiapkan diri menuju gerbang profesional.

Simulasi ini dirancang dengan standar rekrutmen profesional, dengan tujuan untuk menambah portofolio mahasiswa melalui pembelakan praktis dan simulasi untuk menjadi seorang HR di perusahaan.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam menghadapi proses rekrutmen dan membantu Unisba untuk menyiapkan lulusan yang lebih siap kerja dan relevan dengan kebutuhan industri.

Mewakili praktisi, hadir Frans Pontoh dan Andi Azizah Ramadani untuk memandu peserta membedah teknis seleksi, mulai dari screening CV hingga strategi menghadapi wawancara HR.

Dalam sesi "Simulation 2", kolaborasi lintas jurusan menjadi sorotan. Mahasiswa dengan latar belakang ilmu yang berbeda Ekonomi, Hukum, dan Psikologi berbaur dalam kelompok diskusi untuk memecahkan studi kasus manajemen SDM.

"Keterlibatan UCDC dalam Gateway Program ini sangat krusial untuk memastikan materi yang disampaikan relevan dengan peta karir lulusan Unisba secara umum, tidak hanya spesifik manajemen. Ini adalah bekal soft skill nyata sebelum mereka lulus," ujar Ketua Pelaksana kegiatan Firman Shakti Firdaus, S.H.I., M.SC., PH.D. dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (12/12/2025).