Harga Logam Mulia Hari Ini 12 Desember 2025 Turun Tipis, Berikut Daftar Lengkapnya!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 12 Desember 2025, tercatat stabil dengan pergerakan yang cenderung turun tipis di beberapa varian.

Emas ukuran kecil dan menengah masih menjadi pilihan masyarakat, sementara permintaan terhadap varian tematik seperti Gift Series, Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III turut mengalami peningkatan menjelang akhir tahun.

Selain emas, harga perak murni dan perak heritage juga mengalami penyesuaian dengan tarif PPN 11 persen yang sudah termasuk dalam harga jual.

Berikut rincian lengkap harga emas dan perak per 12 Desember 2025, seperti dikutip dari laman logammulia.com

Emas Batangan Reguler

0,5 gram – Harga dasar: Rp1.276.500 | Harga + PPh: Rp1.279.691

1 gram – Harga dasar: Rp2.453.000 | Harga + PPh: Rp2.459.133

2 gram – Harga dasar: Rp4.846.000 | Harga + PPh: Rp4.858.115