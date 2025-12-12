Chef Devina Hadirkan 'Jumat Gebyar' Episode 3, UMKM Antusias Ikuti Review Gratis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Chef Devina Hermawan menghadirkan format konten terbarunya bertajuk 'Jumat Gebyar Devina Hermawan', episode ke-3 yang tayang hari ini, Jumat (12/12/2025), pukul 15.00 - 21.00 WIB secara live di YouTube.

Devina Hermawan dikenal sebagai chef dengan resep-resep masakannya yang anti gagal dan telah banyak jadi acuan untuk pelaku usaha kuliner di Indonesia.

Program Jumat Gebyar, yang diproduksi oleh Lamama TV memadukan live cooking demo, hiburan, sekaligus pemberdayaan UMKM dalam satu tayangan interaktif.

Setiap episodenya juga menghadirkan bintang tamu spesial yang mengangkat dunia memasak dari sudut pandang yang lebih ringan dan menghibur.

Devina mengatakan, antusiasme UMKM terhadap program ini sangat tinggi.

Saat dibuka sayembara review gratis, ratusan UMKM dari berbagai daerah langsung mendaftar, dan yang menarik, seluruh pendaftar merupakan UMKM yang berjualan menggunakan resep-resepnya.

Sejumlah produk terpilih akan direview secara langsung dalam acara hari ini.

"'Jumat Gebyar'menjadi bagian dari pengembangan konten Chef Devina secara horizontal dan vertikal. Live streaming sendiri dipandang sebagai format masa depan yang menggabungkan interaksi real-time, hiburan, dan transaksi dalam satu pengalaman menonton," kata Devina dalam keterangannya, Jumat (12/12).