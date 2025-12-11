Libur Nataru, Pertamina Pastikan Pasokan BBM - LPG di Jabar Aman

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan kesiapan penuh pasokan energi di wilayah Bandung Raya dan Jawa Barat bagian selatan.

Hal itu disampaikan Sales Area Manager Bandung Raya Patra Niaga, Sindhu Priyo.

Sindhu mengatakan, Pertamina Patra Niaga telah membentuk Tim Satgas Nataru 2025 - 2026 yang bertugas menjaga kelancaran suplai BBM dan LPG di seluruh titik layanan strategis.

"Stok BBM maupun LPG untuk masa Satgas Nataru dalam keadaan aman. Terminal BBM Bandung Group, baik di Ujung Berung maupun Padalarang, juga telah melakukan build-up stok untuk memperkuat ketahanan suplai," kata Sindhu di Bandung, Kamis (11/12/2025).

Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, Pertamina menyiapkan delapan unit SPBU kantong serta dua layanan tambahan lain di luar SPBU. Selain itu, fasilitas modular juga disiapkan di beberapa titik strategis.

"Modular disiapkan di Tol Cisumdawu sebanyak dua titik, dan di Pangandaran juga dua titik. Jadi total ada 10 layanan tambah yang kami operasikan selama masa satgas," jelasnya.

Lokasi-lokasi tersebut diprioritaskan karena menjadi pusat arus wisatawan, seperti Kota Bandung, Garut, dan kawasan pantai Pangandaran.

Sindhu menegaskan bahwa Pertamina telah menyiapkan skenario suplai darurat apabila terjadi bencana.