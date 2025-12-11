Vivo Umumkan Pemenang Imagine Awards 2025, Ribuan Karya Ramaikan Kompetisi

JPNN.com

Kamis, 11 Desember 2025 – 20:00 WIB
Para pemenang kontes fotografi mobile 'vivo Imagine Awards 2025'. Foto: doc. Vivo Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Vivo Indonesia resmi mengumumkan para pemenang vivo Imagine Awards 2025.

Ini adalah ajang tahunan yang merayakan kreativitas fotografi mobile sekaligus kekayaan budaya Nusantara.

Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian acara besar vivo yang digelar di Jakarta pada 20 November 2025, bersamaan dengan sesi vivo Tech Update yang menandai 30 tahun perjalanan vivo di bidang inovasi imaging.

Tahun ini, kompetisi vivo Imagine Mobile Photography Competition 2025 mencatat hampir 6.000 karya yang dikirim dari berbagai kota di Indonesia.

Antusiasme tersebut dinilai mencerminkan semakin kuatnya budaya fotografi mobile di tanah air.

Melalui kolaborasi bersama Wonderful Indonesia, vivo menegaskan perannya dalam memperkenalkan cerita-cerita Indonesia ke publik yang lebih luas melalui medium visual.

“Melalui vivo X300 Series dan vivo Imagine Awards 2025, kami ingin menunjukkan bahwa teknologi imaging bukan hanya soal spesifikasi, tetapi bagaimana ia membantu bercerita,” kata Public Relations Manager vivo Indonesia Alexa Tiara, dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Sejak dibuka pada 5 Agustus 2025, kompetisi ini menghimpun ribuan foto yang menafsirkan tema “Joy in Nusantara” melalui momen kedekatan, budaya, lanskap, hingga kehidupan sehari-hari.

