Belum Ditahan, Tersangka Korupsi Wawalkot Bandung Erwin Masuk Rumah Sakit

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung Erwin dikabarkan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari.

Berdasarkan informasi, Erwin sudah tiga hari menjalani perawatan di rumah sakit.

Adapun Erwin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan bahwa wakilnya tengah sakit dan menjalani perawatan di RSUD Bandung Kiwari.

Namun begitu, ia mengaku belum mengetahui sakit yang dialami oleh yang bersangkutan.

"Menurut kabar begitu (sakit), beliau dirawat di RSUD Bandung Kiwari. (Sakitnya) Nah ini saya lagi nunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya, kedua juga karena ini berimplikasi terhadap status hukum beliau," kata Farhan di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (11/12/2025).

Ia mengaku belum menengok sebab harus menunggu izin dari Kejaksaan Negeri Bandung terlebih dahulu.

Farhan mengaku tidak ingin kehadirannya menengok Erwin menimbulkan prasangka.