Alim Setiawan Slamet Dilantik Jadi Rektor Termuda IPB University

jabar.jpnn.com, BOGOR - IPB University resmi melantik Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP., M.Si., sebagai Rektor Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2025–2028.

Pelantikan tersebut menorehkan sejarah baru, karena Dr. Alim yang berusia 43 tahun menjadi rektor termuda dalam sejarah institusi pendidikan pertanian terkemuka tersebut.

Pelantikan dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) IPB University, Prof. Hardinsyah, di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga. Dr. Alim menggantikan Prof. Arif Satria, yang dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) beberapa waktu lalu.

Perjalanan Karier dari Demak hingga Memimpin IPB

Lahir di Demak pada 27 Februari 1982, Dr. Alim merupakan akademisi yang sepenuhnya ditempa di IPB University.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Program Teknologi Industri Pertanian IPB, kemudian meraih gelar doktor di bidang Agribusiness and Agricultural Economics dari Ehime University, Jepang.

Karier akademiknya dimulai sebagai dosen Departemen Manajemen. Ia kemudian memegang berbagai posisi strategis, termasuk Direktur Kemahasiswaan dan terakhir menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur.

Visi Technopreneurial University dalam Bingkai Agromaritim 5.0