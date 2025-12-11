Generasi Campus Roadshow 2025 Resmi Ditutup di Bandung, Ribuan Gen Z Dapat Inspirasi Temukan Passion

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Rangkaian Generasi Campus Roadshow 2025 resmi berakhir di Kota Bandung. Kota keenam dalam rangkaian roadshow ini menjadi penutup yang meriah dengan kehadiran lebih dari 3.000 mahasiswa di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Mengusung tema “Passion in Action: Unpacked The Sparks”, acara ini menjadi ruang inspiratif bagi Gen Z untuk mengenali serta mewujudkan passion mereka.

Program yang sebelumnya telah hadir di Surabaya, Surakarta, Bogor, Makassar, dan Medan ini merupakan inisiatif kolaboratif Grab Indonesia yang berkomitmen mendukung generasi muda mengeksplorasi potensi diri secara positif dan berkelanjutan.

Dalam sesi Dialog Generasi, ikon publik seperti Najwa Shihab, Raditya Dika, dan Nicholas Saputra berbagi pengalaman mengenai proses menemukan role model dan mengenali passion pribadi.

Raditya Dika menekankan pentingnya kepekaan dalam menangkap “percikan inspirasi”, yang menurutnya bisa muncul kapan saja.

“Sepanjang Generasi Campus Roadshow, pesan yang selalu kita bawa adalah passion in action. Kuncinya adalah menjadikannya tindakan nyata,” ujarnya.

Najwa Shihab menambahkan bahwa momen penting dalam hidup tidak datang secara kebetulan.

“Momen itu diusahakan, dicari, dan diambil kesempatannya. Walaupun belum menemukan passion, carilah percikan itu dan kembangkan menjadi sesuatu yang dicintai,” tuturnya.