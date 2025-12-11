Rumah Dinas Wawalkot Bandung Kosong, Seusai Erwin Jadi Tersangka Korupsi

JPNN.com

Kamis, 11 Desember 2025 – 17:45 WIB
Situasi rumah dinas Wakil Wali Kota (Wawalkot) Bandung di Jalan Nyland No 11B, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Kamis (11/12/2025). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rumah dinas Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, di Jalan Nyland No 11B, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, tampak sepi dari aktivitas pemilik.

Sehari setelah Erwin ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada aktivitas di sana. Penghuni yang biasa menempati kediaman itu pun dikabarkan kosong.

Pantauan di lokasi, pagar rumah berkelir putih itu tertutup rapat. Dari luar, tak terlihat aktivitas berarti di dalamnya. Hanya terlihat sejumlah motor terparkir, dua petugas sekuriti berjaga, serta seorang pengemudi ojek online yang sempat datang menanyakan alamat. Di area garasi, tampak dua mobil terparkir, satu berwarna hitam dan satu unit mobil patroli.

Menurut salah satu petugas sekuriti di sana, Erwin tidak ada di rumah tersebut. Hanya ada pekerja. Ia pun mengaku tak mengetahui keberadaan Erwin kini.

“Pas saya kerja ke sini udah enggak ada. Kira-kira udah seminggu enggak ada di sini,” katanya saat berbincang, Kamis (11/12/2025).

Seperti diketahui, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kekuasaan.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota DPRD Bandung Rendiana Awangga, pada Selasa (9/11) dan diumumkan ke publik oleh Kejari Bandung pada Rabu (10/12).

Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo mengatakan, Erwin ditetapkan sebagai tersangka diduga secara bersama-sama meminta sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa untuk diarahkan kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan mereka.

Menengok situasi rumah dinas Wakil Wali Kota Bandung Erwin, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bandung.
