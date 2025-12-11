Detik-detik Pengendara Motor Tewas Seusai Tabrak Trotoar di Jalan Diponegoro

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, tepatnya di depan Hotel Pullman, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Insiden yang melibatkan dua unit sepeda motor itu menyebabkan satu pengendara tewas akibat luka berat di bagian kepala.

Petugas keamanan Hotel Pullman, Reza Muhammad Akbar mengatakan, dua motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pusdai sebelum terjadi kecelakaan.

"Dari arah Pusdai dua motor melaju kencang. Info yang saya dengar, korban berdempetan sama motor Mio lalu hilang kendali dan menabrak—nggak tahu itu water barrier atau trotoar. Kepalanya luka berat," kata Reza.

Ia menyebut bantuan dari PMI dan kepolisian tiba beberapa saat setelah kejadian, tetapi korban tidak tertolong.

“Kejadiannya sekitar (pukul) 05.30 WIB, PMI dan polisi langsung datang. Yang jatuh cuma satu, korban itu. Motor satunya tidak apa-apa," ucap dia.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana, membenarkan insiden tersebut dan memastikan korban dinyatakan meninggal dunia.

“Informasi awal laka tunggal. Identitas korban dan surat-surat kendaraan belum ditemukan. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena pengaruh minuman keras,” ujar Fiekry.