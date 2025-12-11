NU Care Lazisnu Depok Terima Donasi Kemanusiaan Rp27,7 Juta untuk Korban Bencana Sumatra

JPNN.com

Kamis, 11 Desember 2025 – 14:00 WIB
Ketua PCNU Kota Depok, Achmad Solechan (tengah) mewakili NU Care Lazisnu Kota Depok menerima donasi kemanusiaan untuk membantu korban bencana alam. Foto : PCNU

jabar.jpnn.com, DEPOK - NU Care Lazisnu Kota Depok menerima donasi kemanusiaan untuk membantu korban bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). 

Donasi berasal dari tiga pihak sekaligus, yakni Kajian Islam Adelaide Australia, Komunitas Game Football Manager ID_FM, dan Upzis Ranting Bakti Jaya. 

Total donasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 27.700.000, dengan perincian Kajian Islam Adelaide Australia sebesar Rp25 juta, Komunitas ID_FM sebesar Rp1,2 juta dan Upzis Ranting Bakti Jaya sebesar Rp1,5 juta.

Seluruh dana tersebut, akan disalurkan untuk membantu korban bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam tahap pertama program NU Depok Peduli.

Ketua PCNU Kota Depok, Achmad Solechan menyampaikan apresiasi mendalam, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan ini.

“Atas nama NU Depok Peduli, kami mengucapkan terima kasih kepada donatur Kajian Islam Adelaide di Australia, Komunitas Game Football Manager ID_FM, dan Upzis Ranting Bakti Jaya yang telah mengumpulkan donasi untuk para korban di Aceh dan Sumatra,” ucapnya.

Dirinya berharap, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak.

“Mudah-mudahan donasi ini menjadi berkah dan sangat membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan bencana ini dapat segera teratasi dengan baik,” tuturnya.

