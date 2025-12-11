JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Jejak Warisan Ibu Lilies dalam Perjalanan Kutus Kutus

Jejak Warisan Ibu Lilies dalam Perjalanan Kutus Kutus

Kamis, 11 Desember 2025 – 10:05 WIB
Jejak Warisan Ibu Lilies dalam Perjalanan Kutus Kutus - JPNN.com Jabar
Ilustrasi meracik herbal kutus kutus. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perbincangan mengenai perjalanan brand herbal Kutus Kutus kembali mencuat di ruang publik.

Berbagai komentar dan opini yang beredar membuat masyarakat bertanya-tanya tentang latar belakang brand ini, dan siapa saja sosok penting di balik perjalanannya sejak awal.

Kutus Kutus dikenal sebagai produk herbal yang lahir dari proses panjang, buah ketekunan, serta komitmen keluarga dalam meracik bahan-bahan alami.

Baca Juga:

Di balik proses itu, Almarhumah Ibu Lilies Susanti Handayani merupakan figur yang berperan besar dalam pengolahan dan penyempurnaan racikan awal yang kemudian menjadi fondasi perkembangan produk tersebut.

Banyak pihak yang mengenal Ibu Lilies dari dekat mengingat kontribusinya sebagai sosok yang teliti, konsisten, dan penuh dedikasi dalam merawat racikan herbal yang menjadi ciri khas Kutus Kutus.

Setelah Ibu Lilies berpulang, perjalanan keluarga dalam mempertahankan dan mengembangkan racikan tersebut menghadapi dinamika yang tidak mudah.

Baca Juga:

Perbedaan pandangan internal kerap muncul dan kemudian menjadi bahan spekulasi publik di media sosial.

Di tengah berbagai dinamika seperti ini, sosok Fazli Hasniel Sugiharto yang akrab disapa Arniel, putra Almarhumah Ibu Lilies, memilih untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan ibunya.

Kutus Kutus dikenal sebagai produk herbal yang lahir dari proses panjang, buah ketekunan, serta komitmen keluarga dalam meracik bahan-bahan alami.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kutus kutus obat herbal racikan alami kutus kutus Lilies Susanti Handayani

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU