Jejak Warisan Ibu Lilies dalam Perjalanan Kutus Kutus

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perbincangan mengenai perjalanan brand herbal Kutus Kutus kembali mencuat di ruang publik.

Berbagai komentar dan opini yang beredar membuat masyarakat bertanya-tanya tentang latar belakang brand ini, dan siapa saja sosok penting di balik perjalanannya sejak awal.

Kutus Kutus dikenal sebagai produk herbal yang lahir dari proses panjang, buah ketekunan, serta komitmen keluarga dalam meracik bahan-bahan alami.

Di balik proses itu, Almarhumah Ibu Lilies Susanti Handayani merupakan figur yang berperan besar dalam pengolahan dan penyempurnaan racikan awal yang kemudian menjadi fondasi perkembangan produk tersebut.

Banyak pihak yang mengenal Ibu Lilies dari dekat mengingat kontribusinya sebagai sosok yang teliti, konsisten, dan penuh dedikasi dalam merawat racikan herbal yang menjadi ciri khas Kutus Kutus.

Setelah Ibu Lilies berpulang, perjalanan keluarga dalam mempertahankan dan mengembangkan racikan tersebut menghadapi dinamika yang tidak mudah.

Perbedaan pandangan internal kerap muncul dan kemudian menjadi bahan spekulasi publik di media sosial.

Di tengah berbagai dinamika seperti ini, sosok Fazli Hasniel Sugiharto yang akrab disapa Arniel, putra Almarhumah Ibu Lilies, memilih untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan ibunya.