Harga Logam Mulia Hari Ini 11 Desember 2025: Emas dan Perak Kompak Naik!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Kamis (11/12/2025).

Berdasarkan data dari laman logammulia.com, sebagian besar produk emas batangan termasuk seri reguler dan edisi khusus, mencatat kenaikan yang turut menyesuaikan pajak PPh 0,25 persen.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar per gram berada di level Rp2.431.000, dengan harga setelah pajak menjadi Rp2.437.078.

Kenaikan harga juga terlihat pada ukuran lainnya, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III turut mengalami penyesuaian harga.

Misalnya, Gift Series ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.581.000 sebagai harga dasar dan Rp2.587.453 setelah pajak.

Sementara itu, emas edisi Imlek ukuran 88 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp216.500.278 dan harga final Rp217.041.529.

Selain emas, harga perak murni dan perak kategori Heritage juga menunjukkan penguatan.