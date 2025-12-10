Pemerintah Percepat Distribusi 1.639 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di Sumatra

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan logistik bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatra dengan mengoptimalkan seluruh jalur distribusi.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/12).

Ia mengungkapkan bahwa hingga 9 Desember 2025, pemerintah telah menyalurkan 1.638,96 ton bantuan melalui jalur darat, laut, dan udara.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan.

“Seluruh moda distribusi dioptimalkan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak secepat mungkin,” ujar Nico melalui Sekretariat Wakil Presiden.

Menurut Nico, pemerintah memaksimalkan seluruh moda transportasi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses.

Baca Juga: Donasi dari Warga Depok untuk Korban Bencana Sumatra Tembus Rp1 Miliar Lebih

Arahan tersebut menjadi dasar percepatan penanganan bantuan logistik selama masa tanggap darurat.

“Instruksinya jelas, bantuan harus sampai secepat mungkin. Tidak boleh ada jeda dalam pemenuhan kebutuhan warga,” katanya.